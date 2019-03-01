В Курске "Жигули" на стоянке у больницы врезались в ворота - пострадала пешеход

В среду, 13 марта в Курске произошла не совсем обычная авария. как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, ДТП случилось примерно в 11:50 возле д.№45 «А» по ул. Сумская. 33-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107, при въезде на автостоянку у областной клинической больницы допустил наезд на железные ворота. Те от удара распахнулись и ударили стоящюю за ними женщину по голове. В результате 44-летняя курянка получила травму - рассечение лба. Госпитализация ей, к счастью, не потребовалась. Сегодня, 10:18 К списку новостей