Курские автомобилисты предупреждают друг друга о ямах на дороге воздушными шариками. Такая инсталляция появилась на проспекте Кулакова. Из выбоины торчит связка ярко-жёлтых воздушных шариков, наполненных гелием.

«Она с каждым днём всё больше и больше», - подписал фотографию автор поста в группе Автокадр_46.

Пользователи обращают внимание, что в Курске вместе со снегом растаял и асфальт, а качество дорожного покрытия заметно ухудшилось и предлагают вешать ещё и красные шарики, чтобы заметнее было.