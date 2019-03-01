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    Курские автомобилисты предупреждают друг друга о ямах на дороге воздушными шариками

    Сегодня, 11:14
    Курские автомобилисты предупреждают друг друга о ямах на дороге воздушными шариками
    Курские автомобилисты предупреждают друг друга о ямах на дороге воздушными шариками. Такая инсталляция появилась на проспекте Кулакова. Из выбоины торчит связка ярко-жёлтых воздушных шариков, наполненных гелием.
    «Она с каждым днём всё больше и больше», - подписал фотографию автор поста в группе Автокадр_46.
    Пользователи обращают внимание, что в Курске вместе со снегом растаял и асфальт, а качество дорожного покрытия заметно ухудшилось и предлагают вешать ещё и красные шарики, чтобы заметнее было.

     

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