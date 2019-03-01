ФНС напоминает курянам о сроках подачи деклараций

В этом году декларационная кампания завершится 30 апреля. УФНС России по Курской области напоминает, что до этого срока необходимо подать декларацию в налоговую инспекцию по месту регистрации. Адрес своей инспекции можно узнать на сайте ФНС России в разделе «Контакты и обращения». Чтобы отчитаться о доходах, не обязательно приходить в налоговую инспекцию. Подать декларацию можно также через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» сайта ФНС России. В сервисе декларация заполняется в онлайн-режиме в специальной программе, которая помогает избежать ошибок и неточностей при заполнении, а после её направления пользователю доступна информация о ходе проведения камеральной налоговой проверки декларации.