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    В Курской области мошенники, представившись сотрудниками банка, обманули семейную пару на 100 тысяч

    Сегодня, 12:01
    В Курской области мошенники, представившись сотрудниками банка, обманули семейную пару на 100 тысяч
    В полицию обратилась семейная пара, проживающая в Курчатовском районе Курской области. Супруги рассказали правоохранителям, что мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что для предотвращения несанкционированного списания денежных средств с его банковского счёта нужно выполнить определённые операции с картой. Курянин сделал всё, что посоветовал звонивший. В результате и он и его жена лишились 107 тысяч рублей, хранящихся у них на картах.
    Возбуждено уголовное дело. 
    Полиция призывает граждан быть осторожными! Банки не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не спрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с банковскими картами клиентов.
    Полиция также обращается к родственникам пожилых граждан. Предупредите своих близких об опасности! Обо всех подобных случаях сообщайте в полицию по телефону «02», с мобильного «102».

     

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