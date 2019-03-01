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    Курские железнодорожники готовятся к паводку

    Сегодня, 12:33
    Курские железнодорожники готовятся к паводку
    В Курской области, которая в зону обслуживания для обеспечения безопасности и надёжности движения поездов, железнодорожники проводят комплексные противопаводковые мероприятия. Они направлены на безопасный пропуск ледохода, весеннего паводка, ливневых вод и оттаиванию грунтов земляного полотна.
    Плановые задания выполнены уже на 80%: вскрыты и очищены от снега и льда 834 водопропускные трубы, более 500 км нагорных и водоотводных канав, свыше 600 км кюветов и лотков. Ведётся обследование земляного полотна в потенциально опасных местах, а также плотин, находящихся в непосредственной близости от железнодорожных путей и насыпей.
    На станции Курск сформирован и базируется специальный противоразмывный поезд, состоящий из 9 вагонов, укомплектованных всем необходимым оборудованием и материалами: песком, щебнем, шпалами и другими комплектами аварийно-восстановительных инструментов.
    Локомотивные бригады дополнительно проинструктированы о правилах ведения поездов на паводкоопасных участках. Кроме того, на каждом таком участке установлены датчики, которые фиксируют малейшие отклонения грунта и стального полотна от нормативов. Организовано дежурство технических постов.
    Контроль за состоянием грунта под железнодорожным полотном ведётся в круглосуточном режиме.

     

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