В 2019 году МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья направят на природоохранные мероприятия более 90 миллионов рублей

В ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» продолжается реализация комплекса мероприятий по повышению уровня экологической безопасности и рациональному использованию природных ресурсов. В 2019 году на эти цели планируется выделить 92.3 млн рублей.

В компании уделяют большое внимание вопросам экологической безопасности. В соответствии с «Программой обеспечения экологической безопасности на 2019-2023 гг.», в 2019 году в регионах присутствия МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья (работают в 20 субъектах РФ) будет выполнено около 50 мероприятий по охране окружающей среды.

Работы запланированы по нескольким направлениям: охрана атмосферного воздуха - проведение инструментального контроля эффективности работы установок очистки газов и контроль соблюдения нормативов предельно-допустимых выбросов; охрана и рациональное использование водных ресурсов - инструментальный контроль качества добываемых подземных вод и сточных вод, сбрасываемых в городские системы коммунальной канализации; охрана и рациональное использование земель - оборудование площадок для накопления отходов.

В приоритете МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья и выполнение технических мероприятий, которые позволяют не только повысить надежность и безопасность энергоснабжения, снизить аварийность в процессе эксплуатации, но и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду. Запланирован ремонт маслоприемных устройств на подстанциях, мероприятия по замене масляных выключателей на вакуумные, а также замене маслонаполненных высоковольтных вводов на вводы с твердой изоляцией.

Одним из ключевых направлений экологической политики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья является и охрана объектов животного мира при осуществлении производственной деятельности. В числе наиболее эффективных способов защиты птиц от воздействия электрического тока специалистами называются использование самонесущего изолированного провода (СИП) и специальных птицезащитных устройств (ПЗУ). В 2019 году в зоне ответственности Общества будет установлено около 11 200 ПЗУ, что позволит обезопасить птиц и снизить риск аварийных отключений с их участием на воздушных линиях. В первую очередь ПЗУ устанавливаются на линиях, проходящих по территориям заповедников и заказников. Кроме того, планируется провести замену 4 тысяч км неизолированного провода на СИП, позволяющего исключить гибель птиц и уменьшить зону вырубки просек.

Напомним, что в МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья внедрена и развивается система экологического менеджмента, соответствующая требованиям международного стандарта ISO 14001, уделяется значительное внимание охране водных, земельных ресурсов и атмосферного воздуха, объектов животного мира. Не менее важными направлениями деятельности являются проведение производственного экологического контроля и экологического аудита.

«МРСК Центра – управляющая организация МРСК Центра и Приволжья продолжает строго следовать принципам социальной ответственности. Цель нашей экологической политики - обеспечение самого высокого уровня экологической безопасности энергообъектов, минимизация факторов воздействия на природную среду, сохранение ее ландшафтной и биологической целостности», - подчеркнул генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский.