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    Старовойт призвал курян сообщать о нарушениях при ремонте дорог

    Сегодня, 13:18
    Старовойт призвал курян сообщать о нарушениях при ремонте дорог
    Этот год в Курской области объявлен годом дорог. Сегодня врио губернатора Роман Старовойт на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказал, как будут проходить работы.
    Активные работы по восстановлению дорожного полотна планируется начать уже в апреле-мае. Масштабные работы развернутся сразу по нескольким региональным программам и в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - отмечается в аккаунте главы региона.

    "Из дорожного фонда области на ремонт региональных дорог направим 3 миллиарда рублей. Обновим 450 км. Также будем строить новые местные дороги — это 38 км на подъездах к социальным объектам и населённым пунктам. Например, Быковка — Защитное в Щигровском районе, Никольское — н. Дорожное в Горшеченском и многие другие. Всего введём в эксплуатацию 14 объектов", - пишет в посте Старовойт.
    Также продолжится реконструкция более 7,5 км региональной дороги от федеральной трассы М-2 «Крым» до Иванино в Курском и Октябрьском районах. Проезжую часть там расширят до четырёх полос (сейчас их две). Работы планируют завершить в 2020 году.

    "В рамках национального проекта планируем отремонтировать 34 км «регионалок» и 51 км дорог в Курске и его агломерации. Так, приведём в порядок Проспект Дружбы, улицы Ильича, Запольная и Литовская и ещё 27 участков городской дорожной сети", - продолжает врио губернатора и обращается к курянам с призывом сообщить о нарушениях. 

    "Работы предстоит очень много. Ремонтировать дороги будут десятки предприятий и тысячи человек. Мы заинтересованы в качественных дорогах, полном соблюдении современных технологий, поэтому очень важна ваша помощь и внимание. Увидели нарушения? Обязательно пишите в группу «Дороги Курской области»!", - заключил Роман Владимирович. 

     

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