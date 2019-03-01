Старовойт призвал курян сообщать о нарушениях при ремонте дорог

Этот год в Курской области объявлен годом дорог. Сегодня врио губернатора Роман Старовойт на своей странице в соцсети " ВКонтакте " рассказал, как будут проходить работы.

Активные работы по восстановлению дорожного полотна планируется начать уже в апреле-мае. Масштабные работы развернутся сразу по нескольким региональным программам и в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - отмечается в аккаунте главы региона.





"Из дорожного фонда области на ремонт региональных дорог направим 3 миллиарда рублей. Обновим 450 км. Также будем строить новые местные дороги — это 38 км на подъездах к социальным объектам и населённым пунктам. Например, Быковка — Защитное в Щигровском районе, Никольское — н. Дорожное в Горшеченском и многие другие. Всего введём в эксплуатацию 14 объектов", - пишет в посте Старовойт.

Также продолжится реконструкция более 7,5 км региональной дороги от федеральной трассы М-2 «Крым» до Иванино в Курском и Октябрьском районах. Проезжую часть там расширят до четырёх полос (сейчас их две). Работы планируют завершить в 2020 году.





"В рамках национального проекта планируем отремонтировать 34 км «регионалок» и 51 км дорог в Курске и его агломерации. Так, приведём в порядок Проспект Дружбы, улицы Ильича, Запольная и Литовская и ещё 27 участков городской дорожной сети", - продолжает врио губернатора и обращается к курянам с призывом сообщить о нарушениях.



