Курские полицейские задержали серийного вора

Курские полицейские задержали мужчина, подозреваемый в серии квалифицированных квартирных краж. «Гастролёр» промышлял не только в Курске, но и в других регионах страны. Как сообщили в курском УМВД, в нашем городе на счету ранее судимого рецидивиста 2 крупных кражи из квартир в Северо-Западном и Северном районах областного центра. В одной из них вор похитил около 30000 долларов, золотые украшения на сумму до миллиона рублей, а также большую сумму в национальной валюте. В другой, добычей домушника также стали деньги и украшения из драгоценных металлов. Выяснилось, что квартиры, в которых хозяева хранили столько наличности и ценностей не были оборудованы системой охраны. Раскрыть преступление по горячим следам не удалось, так как злоумышленник после совершения краж сразу же покинул Курск. Однако правоохранителям удалось узнать о фигуранте и его планах. Когда он снова приехал в столицу Соловьиного края, его задержали. Часть похищенного имущества, а также отмычки и ключи, которые мужчина использовал для проникновения в квартиры, изъяли в качестве вещественных доказательств. Сейчас подозреваемый даёт признательные показания, до суда он будет находиться под арестом. По всем фактам его преступной деятельности возбуждены уголовные дела. «Гастролёру» грозит до 10 лет лишения свободы.