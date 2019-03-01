Пьяный курянин затоптал пенсионера

В Глушковском районе Курской обалсти перед судом предстанет 49-летний мужчина. Его обвиняют в причинении односельчанину тяжких телесных повреждений, от которых тот скончался.

Вполне стандартная история. По версии следствия, 5 января этого года к курянину в гости пришёл 60-летний односельчанин. Мужчины решили выпить. Потом подвыпившие селяне повздорили и обвиняемый не менее 9 раз прыгнул на лежащего на полу комнаты дома гостя, - отмечают в СУ СК России по Курской области. От полученных множественных телесных повреждений пенсионер скончался на месте.

Уголовное дело направлено в суд.