ФСБ задержала директора «Тролзы» - завода, на котором Курск заказал электробусы

Пока по Курску колесит первый электробус (ещё четыре должны приехать к нам в ближайшем будущем), ФСБ задержала директора «Тролзы» - того самого завода в Энгельсе Саратовской области, на котором курская мэрия эти самоходные троллейбусы заказала. Ивана Котвицкого заподозрили в даче трёх миллионов рублей взятки налоговому инспектору, сообщает портал Lenta.ru со ссылкой на «Взгляд Инфо».

Преступление, предположительно, было совершено ещё четыре года назад. Сотрудница налоговой, получившая взятку, спустя два года уволилась. Котвицкий занимает пост генерального директора ЗАО «Тролза» с 2012 года. Компания – крупнейший в стране производитель троллейбусов. Буквально намедни, сообщалось, что организация обанкротилась. Повлияет ли задержание руководителя «Тролзы» на поставки электробусов в Курск, не известно.