Ремень, гречка и палка. В Курской области мамаша воспитывала сына, издеваясь над ним

В Курчатовском районе Курской области будут судить 30-летнюю женщину за издевательства над собственным сыном.

Традиционном методам воспитания мамаша предпочитала насилие, как физическое, так и психическое.

Статья, по которой обвиняют курянку звучит так - причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, а также иными насильственными действиями, совершенное в отношении несовершеннолетнего, (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ).

Как рассказали в СУ СК России по Курской области, женщина била своего 10-летнего сына руками, металлической и деревянной палкой, кожаным ремнём, заставляла стоять в течение часа на коленях на рассыпанной по полу гречневой крупе. Кроме того, обвиняемая причинила своему сыну телесные повреждения, повлёкшие лёгкий вред его здоровью.

Поводом для наказания мог стать любой, даже самый не значительный проступок ребёнка - плохая оценка, поведение, несвоевременное возвращение домой после уроков.

Мучения мальчика продолжались с декабря 2017 по октябрь 2018 года, пока об этом не узнали сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.