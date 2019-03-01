поиск по сайту
 

    Массовое ДТП в Курской области. Столкнулись несколько грузовиков (ФОТО)

    Сегодня, 16:15
    Массовое ДТП в Курской области. Столкнулись несколько грузовиков (ФОТО)
    Сегодня, 14 марта примерно 12.50 в Горшеченском районе Курской области на автодороге Р-22 Каспий произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. По предварительным данным, водитель автомобиля МАН остановился на обочине. В попутном направлении в сторону Воронежа ехал КАМАЗ, гружёный зерном. Водитель грузовика начал объезжать МАН. По встречке в это время двигался автомобиль Рено. При встречном разъезде между автомобилями произошло столкновение, в результате которого КАМАЗ опрокинулся на проезжей части. Следом столкнулись автомобиль ДАФ с автомобилем КАМАЗ, и микроавтобус с ДАФом, двигавшимся в попутном направлении. Пострадавших, к счастью, нет. 
    Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства произошедшего.
     
    ФОТО - УМВД России по Курской области, АВТОКАДР_46
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама