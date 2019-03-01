Массовое ДТП в Курской области. Столкнулись несколько грузовиков (ФОТО)

Сегодня, 14 марта примерно 12.50 в Горшеченском районе Курской области на автодороге Р-22 Каспий произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. По предварительным данным, водитель автомобиля МАН остановился на обочине. В попутном направлении в сторону Воронежа ехал КАМАЗ, гружёный зерном. Водитель грузовика начал объезжать МАН. По встречке в это время двигался автомобиль Рено. При встречном разъезде между автомобилями произошло столкновение, в результате которого КАМАЗ опрокинулся на проезжей части. Следом столкнулись автомобиль ДАФ с автомобилем КАМАЗ, и микроавтобус с ДАФом, двигавшимся в попутном направлении. Пострадавших, к счастью, нет.

Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства произошедшего.

ФОТО - УМВД России по Курской области, АВТОКАДР_46