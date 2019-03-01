В Курской области идёт под суд подросток, укравший у односельчанина музыкальную колонку

В Поныровском районе Курской области перед судом предстанет 18-летний молодой человек, совершивший кражу из дома односельчанина.

Преступление юный курянин совершил, когда ещё был несовершеннолетним.

По версии следствия, вечером 22 сентября 2018 года парень подошёл к одному из домов, расположенных в деревне Снава Поныровского района. Затем разбив рукой окно жилой комнаты, проник в дом. Из жилища молодой воришка похитил музыкальную колонку, стоимостью 1120 рублей. Похищенным распорядился по своему усмотрению.

Теперь уже совершеннолетнему курянину предстоит ответить по всей строгости закона. Уголовное дело направлено в суд.