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    В Курске на следующей неделе будут отключать электричество

    Вчера, 18:09
    В Курске на следующей неделе будут отключать электричество
    «В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:
    В СЕЙМСКОМ   ОКРУГЕ:
    С 18 марта по 22 марта 2019г. с  9-00  до  16-00:  
    3-6-я Лесные улицы; Лесной проезд; Лесной переулок; проспект Ленинского комсомола д.76; Сумская д.19, 21; ул. Заводская д.2-6, 5, 17; ул. Моковская д.26-30; ул. Гуторовская; ул. Родниковая; 1-й-2-й Гуторовские переулки; ул. Черняховского д.8-16; 1й-2й Краснополянские переулки; ул. Парковая д.10, 12; ул. Обоянская д.13а, 1-я-2-я Степные улицы; 4-5-е Кислинские улицы; ул. Броневая; с 1-й по 6-й Степные переулки.
    Тел. для справок:   32-32-15
    В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ: 
    С 18 марта по 21 марта 2019г. с  13-00  до  16-00:   
    ул. Ахтырская; Ахтырский тупик
    с 18 марта по 21 марта 2019г. с 9-00 до 17-00: 
    ул. Кленовая; 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Кленовый переулок; ул. Вольная; ул. Фетовская;
    проспект Дружбы; ул. Боровых; Проезд памяти; 1-я, 2-я Поэтическая улицы; ул. Литературная ;
    ул. Есенинская; ул. Лермонтовская; ул. Крутой Лог; переулок Крутой лог; Поэтический проезд;
    ул. Памяти
    Тел. для справок:  32-40-89  
    В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:
    С 18 марта по 22 марта 2019г. с  9-00  до  17-00:   
     ул. Курбатовка  д.2-64; Борзеновский переулок  д.21-49, д.12-46; Курбатовский переулок  д.2-42, д.1-37;
    ул. Тимская  д.9-41, д.2-824;  2-й Тимской переулок  д.2-22, д.1-23;  3-й Тимской переулок  д.2-16, д.1-13;
    4-й Тимской переулок  д.2-14, д.1-13;  5-й Тимской переулок  д.2-10, д.1-13;  6-й Тимской переулок  д.5.
    Тел. для справок:  26-32-10

     

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