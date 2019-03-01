В Курске на следующей неделе будут отключать электричество

«В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 18 марта по 22 марта 2019г. с 9-00 до 16-00:

3-6-я Лесные улицы; Лесной проезд; Лесной переулок; проспект Ленинского комсомола д.76; Сумская д.19, 21; ул. Заводская д.2-6, 5, 17; ул. Моковская д.26-30; ул. Гуторовская; ул. Родниковая; 1-й-2-й Гуторовские переулки; ул. Черняховского д.8-16; 1й-2й Краснополянские переулки; ул. Парковая д.10, 12; ул. Обоянская д.13а, 1-я-2-я Степные улицы; 4-5-е Кислинские улицы; ул. Броневая; с 1-й по 6-й Степные переулки.

Тел. для справок: 32-32-15

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 18 марта по 21 марта 2019г. с 13-00 до 16-00:

ул. Ахтырская; Ахтырский тупик

с 18 марта по 21 марта 2019г. с 9-00 до 17-00:

ул. Кленовая; 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Кленовый переулок; ул. Вольная; ул. Фетовская;

проспект Дружбы; ул. Боровых; Проезд памяти; 1-я, 2-я Поэтическая улицы; ул. Литературная ;

ул. Есенинская; ул. Лермонтовская; ул. Крутой Лог; переулок Крутой лог; Поэтический проезд;

ул. Памяти

Тел. для справок: 32-40-89

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 18 марта по 22 марта 2019г. с 9-00 до 17-00:

ул. Курбатовка д.2-64; Борзеновский переулок д.21-49, д.12-46; Курбатовский переулок д.2-42, д.1-37;

ул. Тимская д.9-41, д.2-824; 2-й Тимской переулок д.2-22, д.1-23; 3-й Тимской переулок д.2-16, д.1-13;

4-й Тимской переулок д.2-14, д.1-13; 5-й Тимской переулок д.2-10, д.1-13; 6-й Тимской переулок д.5.

Тел. для справок: 26-32-10



