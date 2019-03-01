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    Бизнесмен из Петербурга предлагает построить в Курске надземное метро

    Сегодня, 17:20
    Бизнесмен из Петербурга предлагает построить в Курске надземное метро
    Петербуржец Ринат Бичурин вновь предложил построить в Курске надземное метро. Открытое письмо он адресовал в частности  врио губернатора Курской области Роману Старовойту и мэру Курска Николаю Овчарову.  Для решения транспортной проблемы в нашем городе он предлагает построить в короткий срок от 20 километров линий метро. 
    При этом метро должно быть частным, финансирование должно происходить с помощью привлечения акционерного капитала путём создания публичного акционерного общества и продажи акций всем желающим.
    С аналогичным предложением бизнесмен из Северной столицы обращался к курским властям четыре года назад. По его мнению, для пассажиров метро должно было быть бесплатным, затраты же покроет выручка от аренды торговых помещений на станциях. Городской департамент транспорта, связи и дорожного хозяйства попросил предоставить техническую документацию, но ответа не получил.
    Курск – не единственный город, где Ринат Бичурин предлагает построить надземное метро, пишет издание "ДДД". Инициативный петербуржец прямо таки фонтанирует идеями. Минимум в двенадцати петициях он призывает ввести районное самоуправление в Санкт-Петербурге или провести «народную реновацию» жилья в Волгограде.

     

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