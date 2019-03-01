Бизнесмен из Петербурга предлагает построить в Курске надземное метро

Петербуржец Ринат Бичурин вновь предложил построить в Курске надземное метро. Открытое письмо он адресовал в частности врио губернатора Курской области Роману Старовойту и мэру Курска Николаю Овчарову. Для решения транспортной проблемы в нашем городе он предлагает построить в короткий срок от 20 километров линий метро.

При этом метро должно быть частным, финансирование должно происходить с помощью привлечения акционерного капитала путём создания публичного акционерного общества и продажи акций всем желающим.

С аналогичным предложением бизнесмен из Северной столицы обращался к курским властям четыре года назад. По его мнению, для пассажиров метро должно было быть бесплатным, затраты же покроет выручка от аренды торговых помещений на станциях. Городской департамент транспорта, связи и дорожного хозяйства попросил предоставить техническую документацию, но ответа не получил.

Курск – не единственный город, где Ринат Бичурин предлагает построить надземное метро, пишет издание "ДДД". Инициативный петербуржец прямо таки фонтанирует идеями. Минимум в двенадцати петициях он призывает ввести районное самоуправление в Санкт-Петербурге или провести «народную реновацию» жилья в Волгограде.