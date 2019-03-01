12-летняя курская гимнастка завоевала сразу несколько наград на чемпионате Европы

Курская гимнастка Дарья Перелейвода завоевала сразу несколько наград на чемпионате Европы В начале марта в Эстонии проходил чемпионат Европы «Polygon Europe–2019». Соревнования собрали большое количество участников из Эстонии, Латвии, Италии, Белоруссии, России. 12-летняя курянка завоевала четыре медали: золото, серебро и две бронзы в категориях «воздушные полотна профи» и «оригинальный снаряд профи». Перелейвода стала первой в своей возрастной категории на международном Кубке по воздушной атлетике.



