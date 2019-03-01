Проезд в курском транспорте скоро можно будет оплатить картой

В комитете промышленности и транспорта Курской области под председательством Романа Колесниченко обсудили создание региональной информационно-аналитической системы управления общественным и спецтранспортом.

Она позволит в режиме онлайн в специальном приложении контролировать движение автобусов, троллейбусов, снегоуборочных машин и другого транспорта, оснащённого ГЛОНАСС/GPS. Сейчас мы это делаем в приложении Яндекс. Транспорт.

Также эта система позволит расплачиваться в городском, межмуниципальном транспорте и пригородных пассажирских поездах по безналу.

Тариф в этом случае, кстати, будет «дифференцированным», то есть при оплате картой проезд обойдётся дешевле, чем при оплате наличкой.