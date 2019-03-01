В Курской области 13 тысяч пожарных добровольцев. Они оказывают огромную поддержку курским спасателям. В их числе – команда Гуевского сельсовета Суджанского района, которая базируется на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря.

Идея создания команды возникла достаточно давно у настоятеля монастыря игумена Питирима, ведь ближайшая пожарная часть расположена в 27 километрах от обители, а рядом ещё два населённых пункта – сёла Гуево и Горналь. Одно время эту территорию прикрывала добровольная пожарная команда, созданная на базе одного из предприятий Гуевского сельского совета. Когда предприятие обанкротилось, настоятель монастыря совместно с администрацией сельсовета, с благословения Митрополита Курского и Рыльского Германа, организовали добровольную пожарную команду в обители.

В составе команды шесть человек. Добровольцы прошли обучение. Команда укомплектована двумя автоцистернами, первичными средствами пожаротушения, в арсенале имеется три ранцевых огнетушителя. Чтобы транспорт был готов к выезду, несмотря ни на какие погодные условия, на территории монастыря построены гаражи с тёплым боксом.

В пожароопасный период добровольная пожарная команда – большое подспорье профессиональным огнеборцам. В основном, подразделение выезжает на тушение сухой травы или мусора, но однажды добровольцам пришлось помогать тушить жилой дом.

Это не первая команда добровольцев из числа монахов. Ещё одна появилась совсем недавно в Щиграх при Свято-Троицком братстве. В её составе 12 человек и одна единица техники. Все прошли обучение и сдали соответствующие нормативы.



