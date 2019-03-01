Курян приглашают продегустировать местную молочную продукцию

Сегодня отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. Жители проспекта Дериглазова Курска смогут продегустировать курскую молочную продукцию.

Дегустация молочной продукции предприятий-участников конкурса «Покупаем курское» состоится сегодня, 15 марта в 16.00 в гипермаркете «Европа-52» (пр-т Дериглазова, 17Г). Куряне смогут оценить новинки десяти местных производителей.

– Старшее поколение традиционно предпочитает продукцию местного производства, зная о её качестве. Мы хотим, чтобы и молодые семьи, проживающие в микрорайоне, знали об этом, – отметил председатель комитета потребительского рынка Михаил Аксенов.