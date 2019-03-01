поиск по сайту
 

    Курян приглашают продегустировать местную молочную продукцию

    Сегодня, 09:58
    Курян приглашают продегустировать местную молочную продукцию
    Сегодня отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. Жители проспекта Дериглазова Курска смогут продегустировать курскую молочную продукцию.  
    Дегустация молочной продукции предприятий-участников конкурса «Покупаем курское» состоится сегодня, 15 марта в 16.00 в гипермаркете «Европа-52» (пр-т Дериглазова, 17Г). Куряне смогут оценить новинки десяти местных производителей.
    – Старшее поколение традиционно предпочитает продукцию местного производства, зная о её качестве. Мы хотим, чтобы и молодые семьи, проживающие в микрорайоне, знали об этом, – отметил председатель комитета потребительского рынка Михаил Аксенов. 

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама