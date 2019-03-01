Курские активисты ОНФ предложили оптимизировать работу власти по благоустройству муниципалитетов

Координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Курской области Анна Коновалова на прошедшем заседании межведомственной комиссии при губернаторе Курской области по реализации программы «Формирование комфортной городской среды» предложила оптимизировать деятельность муниципалитетов – вместо многочисленных постановлений о внесении изменений в программу благоустройства принимать актуализированные программы и публиковать их на официальных сайтах. Заместитель губернатора Алексей Смирнов, который проводил МВК, поддержал эту и другие инициативы общественников.

«Главная задача проекта благоустройства городской среды – вовлечь граждан в принятие общественно значимых решений. Чтобы понимать, как можно привести в порядок двор, какие скверы обновить, курянам необходима полная информация о реализации проекта: нормативная документация, объёмы финансирования, дизайн-проекты, сроки реализации и т.п. Спустя два года с момента реализации программы ещё не все муниципалитеты Курской области размещают необходимую информацию о её реализации на официальных сайтах или делают это в неудобной для жителей форме», – заявила Коновалова.

Активисты ОНФ проверили 38 сайтов и выяснили, что в муниципалитетах на официальных ресурсах размещают не актуализированные программы с учётом изменяющихся сведений, а множество постановлений администраций МО о внесении изменений в программу. Это затрудняет поиск необходимой информации. Замгубернатора Алексей Смирнов поручил главам муниципалитетов изменить подход к работе с документами по программе благоустройства городской среды. Таким образом, у жителей после публикации актуализированных программ появится возможность отлеживать этапы реализации, не теряя целостного восприятия проекта.

Также по предложению Анны Коноваловой по итогам работы МВК главам муниципалитетов поручено следовать регламенту работы муниципальных общественных комиссий и предупреждать общественных представителей об очередных заседаниях заранее, чтобы те успели проанализировать материалы и качественно подготовиться к работе.