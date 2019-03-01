Под Курском ГАЗ наехал на стоящий на обочине КАМАЗ

В Советском районе Курской области в четверг, 14 марта произошла авария, в которой пострадал водитель. Как рассказали в ГИБДД, примерно в 21.18 на 10 км автодороги «Курск - Борисоглебск - пос. Кшенский граница с Липецкой областью» 26-летний водитель, управляя грузовым автомобилем ГАЗ, ехал в направлении д. Ефросимовка со стороны п. Кшенский. В пути он допустил наезд на стоящий впереди, на краю проезжей части в результате вынужденной остановки, автомобиль КАМАЗ с прицепом, за рулём которого находился 47-летний водитель. В результате ДТП водитель ГАЗа получил травмы, его доставили в "Советскую ЦРБ". Сегодня, 11:15 К списку новостей