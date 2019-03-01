поиск по сайту
 

    Под Курском ГАЗ наехал на стоящий на обочине КАМАЗ

    Сегодня, 11:15
    Под Курском ГАЗ наехал на стоящий на обочине КАМАЗ
    В Советском районе Курской области в четверг, 14 марта произошла авария, в которой пострадал водитель. Как рассказали в ГИБДД, примерно в 21.18 на 10 км автодороги «Курск - Борисоглебск - пос. Кшенский граница с Липецкой областью» 26-летний водитель, управляя грузовым автомобилем ГАЗ, ехал в направлении д. Ефросимовка со стороны п. Кшенский. В пути он допустил наезд на стоящий впереди, на краю проезжей части в результате вынужденной остановки, автомобиль КАМАЗ с прицепом, за рулём которого находился 47-летний водитель. В результате ДТП водитель ГАЗа получил травмы, его доставили в "Советскую ЦРБ".

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама