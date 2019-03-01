Курск вошёл в пятёрку городов с самой низкой стоимостью аренды жилья.

Рейтинг составил ресурс «Мир квартир», оценив стоимость аренды однокомнатного жилья (площадью до 32 квадратных метра) в российских регионах.

Лидером списка стали Чебоксары. Аренда квартиры до 32 квадратных метров там обойдётся в 5960 рублей в месяц.

Далее идёт Магнитогорск — 6625 рублей в месяц, Новокузнецк — 6645, Волжский — 6672 и замыкает пятёрку Курск — 6772 рубля в месяц.

Наиболее высокая стоимость аренды однокомнатной квартиры зафиксирована в Москве (почти 33 тыс. рублей в месяц), Санкт-Петербурге и Сочи (около 22 тыс.).



