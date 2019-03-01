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    Курск вошёл в пятёрку городов с самой низкой стоимостью аренды жилья

    Сегодня, 11:49
    Курск вошёл в пятёрку городов с самой низкой стоимостью аренды жилья
    Курск вошёл в пятёрку городов с самой низкой стоимостью аренды жилья.
    Рейтинг составил ресурс «Мир квартир», оценив стоимость аренды однокомнатного жилья (площадью до 32 квадратных метра) в российских регионах.
    Лидером списка стали Чебоксары. Аренда квартиры до 32 квадратных метров там обойдётся в 5960 рублей в месяц. 
    Далее идёт Магнитогорск — 6625 рублей в месяц, Новокузнецк — 6645, Волжский — 6672 и замыкает пятёрку Курск — 6772 рубля в месяц.
    Наиболее высокая стоимость аренды однокомнатной квартиры зафиксирована в Москве (почти 33 тыс. рублей в месяц), Санкт-Петербурге и Сочи (около 22 тыс.).

     

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