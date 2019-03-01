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    В Курске сняли с реализации почти 9 кг запрещённого сыра и колбасы

    Сегодня, 12:19
    В Курске сняли с реализации почти 9 кг запрещённого сыра и колбасы
    Сотрудники регионального Управления Россельхознадзора 13 марта проинспектировали Сеймский рынок Курска, где обнаружили 8,7 кг колбасы и сыра, запрещённых к ввозу в Россию.
    На заводской упаковке страной происхождения продуктов значилась Республика Украина. Ветеринарные сопроводительные документы продавец не представил.  
    В итоге санкционную продукцию изъяли и поместили на ответственное изолированное хранение до принятия решения об утилизации.  В отношении продавца составили протокол об административном правонарушении. 
     

     

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