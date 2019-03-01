В Курске сняли с реализации почти 9 кг запрещённого сыра и колбасы

Сотрудники регионального Управления Россельхознадзора 13 марта проинспектировали Сеймский рынок Курска, где обнаружили 8,7 кг колбасы и сыра, запрещённых к ввозу в Россию.

На заводской упаковке страной происхождения продуктов значилась Республика Украина. Ветеринарные сопроводительные документы продавец не представил.

В итоге санкционную продукцию изъяли и поместили на ответственное изолированное хранение до принятия решения об утилизации. В отношении продавца составили протокол об административном правонарушении.