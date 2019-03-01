В Курске злостный неплательщик алиментов отправится в колонию

В Курске должник по алиментам приговорён к реальному сроку.

Курянин должен был выплачивать на содержание своего несовершеннолетнего сына алименты в размере 1/4 части всех видов заработка и иного дохода ежемесячно.

Исполнять свои обязательства мужчина не спешил, нигде не работал, на учёт в центр занятости не становился и никакой материальной помощи ребёнку не оказывал. В результате образовалась задолженность - более 70 тыс. руб. Курянина признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 60 часов.

Но на путь исправления должник так и не встал и не предпринял попытки погасить долг хотя бы частично.

Тогда дознаватель отдела судебных приставов возбуждил уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и передаал его в суд, - рассказали в региональном УФССП России.

Судья и определили незавидную участь нерадивого отца - 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.