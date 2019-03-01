В курском драмтеатре покажут «Ёлки последние»

В воскресенье, 17 марта в 13.00 в Курском драмтеатре имени А.С. Пушкина в рамках проекта «Кино в театре» покажут комедию «Ёлки последние», категрия 6+. Так как фильм адресован зрителям, начиная с дошкольного возраста, для своих самых юных гостей Курский кинофонд приготовил сюрприз – мультфильм «Счастливый билет» из программы анимационного фестиваля «Открытая премьера» про маленькую добрую девочку и щенка.

За полчаса до показа гостей также ждёт предсеансовое мероприятие «Зима недаром злится». В программе выступление детских творческих коллективов «Дома детского творчества» Железнодорожного округа и интересные мастер-классы от педагогов Центра детского творчества. Также в фойе по традиции будет организована тематическая книжная выставка детской литературы от Курской областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева.



