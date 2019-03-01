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    Курянка, торговавшая сомнительным алкоголем, пыталась подкупить полицейского

    Сегодня, 15:36
    Курянка, торговавшая сомнительным алкоголем, пыталась подкупить полицейского
    В Горшеченском районе курской области возбуждено уголовное дело в отношении 64-летней женщины.  Она пыталась дать взятку сотруднику полиции.
    По версии следствия, днём 4 марта этого года курянка пришла в местное отделение полиции. Участковый уполномоченный в отношении пожилой дамы должен был составить протокол об административном правонарушении за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции домашнего производства, - рассказали в СУ СК России по Курской области. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. с конфискацией. 
    Пенсионерка, желая уйти от ответственности, лично передала участковому в качестве взятки 10 000 рублей. Однако полицейский от взятки отказался.
    Сейчас следователи разбираются в деталях этого преступления. Расследование продолжается.

     

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