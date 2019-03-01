В курском «Гелиосе» отметят 5-летие воссоединения Крыма с Россией

В понедельник, 18 марта в нашей стране отмечается важный праздник – День воссоединения Крыма с Россией. В Республике Крым этот день является праздничным и выходным. в честь этой даты в ГМЦ «Гелиос» пройдёт информационно-тематическое мероприятие «Наш Крым - жемчужина России», посвящённое 5-летию воссоединения Крыма с Россией.

Именно в этот день в 2014 году Крым официально вошёл в состав Российской Федерации.

Присоединение, а вернее – возвращение, этих территорий в состав России было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым. Причём, согласно документу Республика Крым и город Севастополь были не просто приняты в состав России, но и стали её новыми субъектами.

На мероприятии курянам расскажут о сути произошедшего исторического события и его значении для судьбы страны. Начало 18 марта в 15:00.

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