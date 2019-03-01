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    В Курске задержали похитителя сигарет

    Сегодня, 15:12
    В Курске задержали похитителя сигарет
    В Курске задержан подозреваемый в разбое. Поздним вечером мужчина дождался окончания работы торгового павильона и момента, когда продавец станет закрывать помещение. Когда женщина выходила, он пригрозил ей ножом и потребовал отдать выручку, но денег в кассе не оказалось. Не найдя никаких ценностей, злоумышленник похитил блок сигарет и скрылся. Продавец запомнила приметы налётчика и сразу позвонила в полицию. 
    Похожего под описание мужчину через пятнадцать минут заметили сотрудники патрульно-постовой службы недалеко от места совершения преступления. Он попытался скрыться, увидев подъезжающую полицейскую машину, но не успел. На момент задержания он был не трезв. В региональном УМВД отмечают, что ранее злоумышленник уже был судим, в том числе за грабёж. Теперь он вновь стал фигурантом уголовного дела по факту разбоя.

     

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