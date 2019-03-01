Двое молодых курян ограбили магазин и потратили деньги на выпивку

Сотрудники Северо-Западного отдела полиции Курска задержали двух курян, подозреваемых в грабеже. Молодые люди 26 и 23 лет похитили у кассира круглосуточного магазина более 10 тысяч рублей. В павильон они зашли под видом покупателей, а потом украли у сопротивляющейся женщины наличку, хранившуюся в кассе. Первоначальные поиски результатов не дали, но по преступлению продолжилась оперативная работа.

Полицейским удалось собрать доказательства причастности подозреваемых в грабежу, - рассказали в региональном УМВД. Потерпевшая налётчиков опознала. После задержания они признались в содеянном, пояснив, что деньги потратили сразу на алкоголь. Сейчас грабители арестованы. Оба стали фигурантами уголовного дела.