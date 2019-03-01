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    Двое молодых курян ограбили магазин и потратили деньги на выпивку

    Сегодня, 15:44
    Двое молодых курян ограбили магазин и потратили деньги на выпивку
    Сотрудники Северо-Западного отдела полиции Курска задержали двух курян, подозреваемых в грабеже. Молодые люди 26 и 23 лет похитили у кассира круглосуточного магазина более 10 тысяч рублей. В павильон они зашли под видом покупателей, а потом украли у сопротивляющейся женщины наличку, хранившуюся в кассе. Первоначальные поиски результатов не дали, но по преступлению продолжилась оперативная работа.
    Полицейским удалось собрать доказательства причастности подозреваемых в грабежу, - рассказали в региональном УМВД. Потерпевшая налётчиков опознала. После задержания они признались в содеянном, пояснив, что деньги потратили сразу на алкоголь. Сейчас грабители арестованы. Оба стали фигурантами уголовного дела.

     

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