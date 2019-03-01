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    В Курске «Экопол» завтра начнёт вывозить мусор

    Сегодня, 17:21
    В Курске «Экопол» завтра начнёт вывозить мусор
    Завтра компания «Экопол» приступит к работе в штатном режиме. Сейчас регоператор приостановил вывоз мусора в связи с профилактическими работами. Об этом сообщил председатель комитета ЖКХ и ТЭК Курской области Алексей Дедов. 
    - Это плановое мероприятие. Приостановка деятельности по вывозу мусора связана с профилактическими работами на обслуживающей контейнерные площадки технике в рамках подготовки к весенне-летнему периоду. 
    Сейчас техника частично уже вышла на маршрут: в частности, в Курчатове, Железногорске. В полном объёме транспорт выйдет завтра утром. 
    Вместе с тем, в области имеется необходимый резерв техники, которая может выйти на линию в случае необходимости. Одновременно ведутся переговоры с региональными операторами из соседних регионов, которые могли бы подстраховать в случае нештатной ситуации. 
    "Подчеркну, что в соответствии с федеральным законодательством при отказе регоператора выполнять свои обязательства администрация региона наделена правом назначить нового без конкурса сроком на один год", - отметил Алексей Дедов. 

     

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