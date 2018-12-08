Жители регионов определят самые важные задачи нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Сегодня, 18:10
Стартовал всероссийский опрос о значимости целевых показателей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Принять в нем участие граждане могут на сайте bkdrf.ru (в разделе Опрос).
Жителям субъектов России предложено определить наиболее важные направления развития транспортной инфраструктуры регионов. Например, отремонтированные дороги или снижение загруженности участков региональных, федеральных трасс; повышение безопасности дорожного движения или технологическое развитие отрасли. Оценка значимости производится по десятибалльной шкале.
Напомним, в 2019 году национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовал в 83 субъектах России. Финансирование масштабной дорожной кампании будет осуществляться из федерального и региональных бюджетов.
Одним из главных итогов должно стать увеличение протяженности дорожной сети агломераций и региональных трасс в нормативном состоянии до 85% и более 50% соответственно, что подразумевает обеспечение ровности и ликвидацию дефектов покрытия данных дорог.
Кроме того, реализация национального проекта предполагает 10% уменьшение протяженности региональных и федеральных дорог, работающих в режиме перегрузки. Это будет способствовать сокращению числа транспортных заторов и времени в пути для водителей при передвижении по таким трассам.
Другая важная задача – повышение безопасности дорожного движения. Планируется, что за счет, в том числе обустройства дорог: установки светофорных объектов, ограждения, а также камер фотовидеофиксации и других мероприятий удастся вдвое сократить количество мест концентрации ДТП. Также результатом реализации нацпроекта должно стать снижение смертности в результате аварий в 3,5 раза.
Повысить экономическую эффективность работ, качество ремонта и увеличить долговечность дорожной одежды планируется за счет использования эффективных технологий и материалов.
Первые итоги опроса будут подведены через месяц – 15 апреля, голосование планируется проводить неоднократно в течение 2019 года. Полученные данные будут способствовать выстраиванию более эффективной работы региональных проектных офисов и разработке мер по улучшению программ дорожной деятельности субъектов.
Напомним, что в Курскую область в рамках нацпроекта в 2019 году направят более 960 млн рублей, 720 млн из которых – средства федерального бюджета. В порядок приведут 85 км дорог, 51 км из которых в Курске.