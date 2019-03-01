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    В Курске может появиться одна общая квитанция за ЖКУ

    Вчера, 13:33
    В Курске может появиться одна общая квитанция за ЖКУ
    Сколько квитанций на оплату ЖКУ вы получаете в месяц?  Некоторые куряне говорят, что до восьми. Каждая ресурсоснабщающая организация присылают отдельную платёжку, они приходят в разное время. Многие выступают за выпуск единой квитанции, считая, что это гораздо удобнее. Курские власти с этим согласны и сообщают нам, что вопрос внедрения единого платёжного документа прорабатывается. Правда, когда мы получим всего одну бумажку, не уточняется. По сообщениям всё той же областной администрации, государственная информационная система, благодаря которой можно получить сведения о коммунальных услугах и платежах работает в регионе с прошлого года.

     

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