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    Курский «Авангард» проводит конкурс спортивных комментаторов

    Вчера, 14:19
    Курский «Авангард» проводит конкурс спортивных комментаторов
    Курский «Авангард» проводит конкурс спортивных комментаторов. 
    Разбираешься в футболе и мечтаешь о карьере спортивного комментатора? У тебя есть отличная возможность попробовать свои силы, - говорится в сообщении на странице клуба в соцсети "ВКонтакте". 
    21 марта в 18:00 офисе клуба пройдёт конкурсное собеседование. Претендентов попросят прокомментировать пятиминутный отрезок матча в режиме онлайн. Лучший из участников получит право работать комментатором на домашних матчах "Авангарда". 
    Для участия необходимо отправить заполненную анкету на электронную почту: ikiselev46@mail.ru

     

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