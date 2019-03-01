Курский «Авангард» проводит конкурс спортивных комментаторов.

Разбираешься в футболе и мечтаешь о карьере спортивного комментатора? У тебя есть отличная возможность попробовать свои силы, - говорится в сообщении на странице клуба в соцсети " ВКонтакте ".

21 марта в 18:00 офисе клуба пройдёт конкурсное собеседование. Претендентов попросят прокомментировать пятиминутный отрезок матча в режиме онлайн. Лучший из участников получит право работать комментатором на домашних матчах "Авангарда".

Для участия необходимо отправить заполненную анкету на электронную почту: ikiselev46@mail.ru



