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    Он образы грязи несёт для детей. В Курске прошёл пикет против концерта Киркорова

    Вчера, 14:38
    Он образы грязи несёт для детей. В Курске прошёл пикет против концерта Киркорова
    В Курске прошёл пикет против концерта Филиппа Киркорова. Артист собирается выступить в нашем городе в пятницу, 22 марта.
    К уже известному по одиночному пикету против концертов Егора Крида Андрею Хахалину примкнули сторонники. Теперь их двое. В воскресенье утром активисты протестовали возле Спортивно-концертного комплекса на ул. Энгельса. «Он образы грязи несёт для детей», - написано на плакатах противников концерта. 
    — В клипах Филиппа Киркорова видна пропаганда употребления алкогольных напитков, разврата и антисоциальной жизни. Мне стыдно, что в России такие Народные артисты, — поясняет свою позицию Андрей Хахалин, - Я против «Мартини» и против бикини. Эти образы не должны закладываться детям. Они ещё не могут выбирать.
    Активист отметил, что если концерт не отменят, то он хотя бы обратит внимание населения на проблемы современной эстрады и её влияние на несовершеннолетних.

     

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