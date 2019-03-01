Более 8 тысяч курян приняли участие в санитарной пятнице

15 марта в Курске прошла первая весенняя санитарная пятница. Активное участие в наведении порядка, как обычно, приняли работники структурных подразделений городской администрации, администраций округов, сотрудники коммунальных предприятий. В общей сложности в уборке города приняли участие более восьми тысяч курян, задействовано 52 единицы техники.

Работники многих трудовых коллективов выполнили большой объём работ: очистили от мусора большие территории в Северо-западном жилом районе, в жилом районе КЗТЗ, в Железнодорожном и Сеймском округах. По данным «Городской инспекции по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству» и комитета ЖКХ Курска, на полигон бытовых отходов вывезено почти 400 кубометров мусора.