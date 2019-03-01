В Курской области трагедией закончился выход ребёнка на лёд

15 марта в «Службу спасения» Рыльска Курской области обратился очевидец, который сообщил, что пропал и, возможно, утонул ребёнок. Несчастный случай произошёл в районе затона на р. Сейм, протекающей на окраине районного центра.

На место направились все экстренные службы, обследовали прилегающую территория. Однако найти ребёнка не смогли. Рано утром 16 марта на водоём прибыли водолазы Аварийно-спасательной службы Курской области, которые базируются в Льгове. Глубина затона здесь достаточно большая и достигает 3 метров. Спустя четыре часа, в 10.30, специалисты в воде обнаружили 8-летнего мальчика.

Как выяснилось, мальчик с другом гуляли вечером на площадке перед домом. Позже дети направились на территорию затона, где и произошла трагедия. Во всех обстоятельствах произошедшего разбираются соответствующие службы.

Спасатели просят родителей объяснить детям опасность игр на водоёмах, особенно в период таяния льда! Сейчас лёд наиболее коварен: на вид прочная корка может быть хрупкой и тонкой! И даже вес ребёнка может быть критичным для такой толщины! Помните: вода не прощает ошибок!