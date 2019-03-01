Курские огнеборцы спасли запертого в квартире 2-летнего ребёнка

Суджанские огнеборцы 16 марта выезжали на вызов по оказанию помощи. В "Службу спасения" обратилась женщина, которая рассказала, что за закрытой дверью остался её маленький племянник.

Двухлетний ребёнок захлопнул дверь, пока тётя выходила на улицу выкинуть мусор. Обеспокоенная женщина обратилась за помощью к спасателям.

- Квартира находится на втором этаже многоквартирного дома, - рассказал Александр Лукин, начальник пожарно-спасательной части Суджанского района. - После оценки обстановки решили вскрывать металлическую дверь. С помощью инструмента провели "спасательную” операцию за несколько минут.

Мальчик был немного напуган, но не плакал. Женщина поблагодарила спасателей за помощь. А пожарные ещё раз напомнили о правилах безопасности и попросили быть впредь внимательнее: обязательно брать ключи, если выходите хоть на минуту из дома.



