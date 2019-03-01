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    В Курске завтра вновь ожидается туман

    Вчера, 16:38
    В Курске завтра вновь ожидается туман
    Завтра в Курской области вновь ожидается туман. Ночью на дорогах гололедица. По прогнозу Курского Гидрометцентра, днём возможны небольшие дожди. Порывы ветра днём будут достигать 15 м/с.
    Температура ночью по области от -2° до +3°. Днём — до +12°.

     

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