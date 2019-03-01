В Курской области будут штрафовать большегрузы за перевес

Весенние ограничения для большегрузов на дорогах Курской области продлятся до 13 апреля. Это традиционная сезонная мера для сохранности дорожного покрытия в период перенасыщения почвы водой, - отмечают курские власти. Весной покрытие проезжей части становится мягким и легко продавливается под тяжеловесным транспортом. В связи с ограничениями активизировались передвижные лаборатории весового контроля. В этот период допустимая максимальная нагрузка для одиночной оси составляет 6 тонн. Сотрудники передвижной лаборатории взвешивают те машины, которые вызывают подозрения. В случае перевеса нарушителям грозят штрафы. Размер ущерба считается в зависимости от веса и прохождения километров. В прошлом году оштрафовали 130 машин с большим перевесом более чем на 14 млн. рублей Вчера, 17:23 К списку новостей