Ежегодно через Сбербанк на благотворительность перечисляется порядка 4 млрд руб.

Сбербанк проанализировал объём пожертвований и благотворительных перечислений по своим системам. В 2018 году он составил 3,8 млрд руб., что на 3% ниже показателя в 2017 году. Это связано с некоторым падением перечислений организациям, занимающимся разными видами благотворительности. Немного сократились взносы в пользу спорта. Пожертвования по двум крупнейшим статьям — для детей и религиозным организациям – ежегодно растут на 13% и 8% соответственно.

Ежемесячно пожертвования через системы Сбербанка совершают примерно 106,5 тыс. россиян. Средний объём платежа равен 1412 руб. Среднее пожертвование для религиозных организаций — 2899 руб. Аналогичный показатель для перечислений на помощь детям — 817 руб. Но по совокупным сборам «детское» направление наиболее крупное. В общей сложности на такие пожертвования приходится более половины всего объёма благотворительности (57,8%).

В целом по банку среди лидеров по объёму полученных благотворительных платежей — фонд «Подари жизнь» (направление «Дети»), Московская Марьинорощинская Еврейская Община («Религия») и благотворительный фонд «Память поколений» (помощь ветеранам).

Наибольшая доля пожертвований (38,2% совокупного объема) совершается жителями Москвы и Московской области. В тройке лидеров также Ростовская (9%) и Ленинградская (6,1%) области. Регионы различаются по направлениям пожертвований. Жители столичного региона активнее всего перечисляют средства, чтобы помочь детям. В Пермском крае чаще жертвуют на развитие образования. Свердловская область поддерживает религиозные организации.

Наибольшее число пожертвований осуществляется через отделения банка (43,7%). На второе место по итогам 2018 года вышло приложение Сбербанк Онлайн (26%). Доля платежей через СМС-сообщения увеличилась почти на 10 п. п. и составила 21,3%.