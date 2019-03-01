Курское «Динамо» набросало больше сотни «Спарте» в четвертьфинале

Курское «Динамо» набросало больше сотни соперницам из подмосковной «Спарты&К». Курянки играли на выезде, четвертьфинальная встреча российской премьер-лиги закончилась со счётом 109:55 в пользу команды Лукаса Мондело. Лучшими в этом матче стали Бреанна Стюарт – 25 очков, Наташа Говард – 21 балл, Алёна Кириллова и Соня Петрович заработали по 16.

Ответная игра серии до двух побед пройдёт в Курске 24 марта. Днём ранее первую четвертьфинальную игру провела другая курская команда «Инвента». Курянки принимали столичный МБА. Москвички оказались сильнее – 64:74. Вторая встреча в этой паре состоится 21 марта в Москве.

В других четвертьфиналах екатеринбургский УГМК выиграл в Новосибирске у «Динамо» – 95:53, а оренбургская «Надежда» обыграла на выезде красноярский у «Енисей» – 96:79.