Роман Старовойт: "Обидно видеть в каком состоянии сейчас улицы Курска"

18 марта в областном Дворце молодёжи врио губернатора Курской области Роман Старовойт встретился со студентами в рамках проекта «Диалог на равных». Тема разговора – «Верь в себя».

Глава региона ответил на два десятка вопросов. Студентов интересовали разные темы, в том числе, поддержки молодёжных объединений и проектов, развития спорта и инфраструктуры Курска и области.

Прозвучало много вопросов личного характера. Например, просили рассказать о первой любви, о примерах истории из жизни, когда вера в себя помогла преодолеть серьёзные кризисы, о студенческих годах и какой совет глава региона мог бы дать сегодняшним участникам диалога.

– С третьего курса института я начал подрабатывать – торговал матрёшками, шкатулками и другими предметами народного промысла. Но несмотря на то, что это было непростое время – 90-е годы, мы успевали и учиться, и ходить на дискотеки. А вам, нынешним студентам, я желаю напитываться даже не столько знаниями, сколько навыками по приобретению новых способностей и возможностей. И, конечно, цените ваших родителей, - рассказал врио губернатора.

На встрече со студентами Роман Старовойт отметил, что привязан к курской земле и раньше каждый год приезжал в регион, так как здесь похоронены его предки.

— Я, когда ходил по этим улицам, вспоминал детство. Я здесь научился плавать, в первый раз сел за руль автомобиля, я здесь смотрел Олимпиаду-80. Это наша земля. И обидно, возвращаясь из Москвы или некоторых других городов, видеть в каком состоянии сейчас улицы даже областного центра, а если выезжаешь из него, то ещё более грустно становится. Поэтому хочется очень много сделать и изменить в лучшую сторону. Ребята, вы очень нужны нам, пожалуйста, помогайте, - обращаясь к молодёжи отметил Роман Старовойт.

В завершении встречи врио губернатора поблагодарил студентов за активность и вручил памятный подарок за самый интересный вопрос.