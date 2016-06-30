В Курской области открыли горячую линию по вопросам ТКО

В Курской области открыли горячую линию по вопросам системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами и деятельности региональных операторов:

(4712) 70-12-21 (дополнительный 70-02-16) – круглосуточно;

(4712) 22-79-17 – с 9:00 до 18:00 в рабочие дни.

Телефоны региональных операторов по обращению с ТКО:

ООО «Экопол» – (41731) 4-08-92, (41731) 2-45-05 (с 9:00 до 16:00 в рабочие дни).

АО «Спецавтобаза по уборке г. Курска» – (4712) 22-21-51 (с 8:00 до 17:00 в рабочие дни).