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    Курская воспитательница била детей и заклеивала им рот скотчем

    Сегодня, 11:43
    Курская воспитательница била детей и заклеивала им рот скотчем
    В Кореневском районе Курской области вынесли приговор 39-летней воспитательнице детского сада. 
    Её признали виновной в совершении 3 эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, при этом деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).
    Следствием и судом установлено, что педагог, разозлившись на поведение 4-х летнего воспитанника детского сада, толкнула его рукой, в результате чего он упал под стол. Через некоторое время она ударила этого же малыша рукой по лицу. Ещё одной жертвой этой воспитательницы стал 3-летний ребёнок - ему она заклеила ему рот скотчем.
    Суд назначил женщине наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10%. Также ей 2 года запрещено заниматься преподавательской деятельностью.

     

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