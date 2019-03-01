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    Пик паводка в Курске ожидается в конце марта

    Сегодня, 11:48
    Пик паводка в Курске ожидается в конце марта
    Несмотря на обилие снега, выпавшего этой зимой, развитие паводковой ситуации на территории Курска проходит в спокойном режиме. Пока в ЕДДС города Курска обращений от населения о затоплении домовладений паводковыми водами не поступало. Во многом этому способствует сложившиеся погодные условия: положительные температуры днём, небольшая минусовая температура ночью приводят к постепенному таянию снега и уходу воды в землю. Во многих районах города снег уже сошёл.
    Развитие паводковой обстановки находится на круглосуточном контроле, оперативные группы управления по делам ГО и ЧС и администраций округов Курска регулярно объезжают места возможного подтопления.
    Пик развития паводка ожидается в конце марта, когда установится положительная температура и в дневные, и в ночные часы. Для обеспечения безопасности населения в этот период специалисты городского управления по делам ГО и ЧС подготовили необходимое оборудование для оперативного развертывания и организации работы лодочных переправ, где будут дежурить спасатели-переправщики.

    Где вам окажут помощь:

    112 – служба спасения Курской области.

    51-92-80 (89) (круглосуточно) – ЕДДС города Курска.

    37-04-70 - паводковая комиссия Сеймского округа.

    26-12-75 - паводковая комиссия Железнодорожного округа.

    70-23-12 - паводковая комиссия Центрального округа.

    52-65-76 - Аварийно-спасательная служба Курской области.

    04, 39-99-61 – аварийная служба Курскгаз.

    02, 36-82-45 – управление внутренних дел города Курска.

    03 – скорая медицинская помощь.

    70-06-14 – аварийно-диспетчерская служба Горводоканала.

    35-09-11 – аварийно-диспетчерская служба Горэлектросетей.

     

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