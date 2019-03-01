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    В Курске появилась местная «Хатико»

    Сегодня, 12:14
    В Курске появилась местная «Хатико»
    В Курске появилась местная «Хатико».
    У собаки была хозяйка. Женщина часто уезжала в командировки. Собака провожала женщину до остановки. Но однажды курянка неожиданно умерла от сердечного приступа. Её родственники приютили четвероногого друга. Но потом отказались от собаки. И теперь животное каждый день ждёт свою хозяйку на той самой остановке, откуда когда-то проводила свою хозяйку.
    Сейчас собаку периодически подкармливают неравнодушные люди, а волонтёры решили найти ей дом. Подробности можно уточнить в группе зоозащитников в группе КРОЗО «Право жить» в соцсети «ВКонтакте».

     

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