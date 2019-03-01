В Курске появилась местная «Хатико».

У собаки была хозяйка. Женщина часто уезжала в командировки. Собака провожала женщину до остановки. Но однажды курянка неожиданно умерла от сердечного приступа. Её родственники приютили четвероногого друга. Но потом отказались от собаки. И теперь животное каждый день ждёт свою хозяйку на той самой остановке, откуда когда-то проводила свою хозяйку.
Сейчас собаку периодически подкармливают неравнодушные люди, а волонтёры решили найти ей дом. Подробности можно уточнить в группе зоозащитников в группе КРОЗО «Право жить» в соцсети «ВКонтакте».