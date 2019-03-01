Под Курском «Форд», решив проскочить на «красный», на «зебре» сбил бабушку с двумя внуками

В Курчатовском районе Курской области в аварии пострадали бабушка и двое её маленьких внуков.

По сообщению ГИБДД, ДТП произошло в понедельник, 18 марта примерно в 18.20 на 44 км автодороги «Курск-Льгов-Рыльск». 53-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» допустил наезд сразу на трёх пешеходов, переходивших проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Под колёсами иномарки оказались 49-летняя женщина и двое малышей 2-х и 6-ти лет. Они получили травмы, их доставили в больницу. К счастью, удалось избежать серьёзных травм. Дети отделались ушибами. Женщина не пострадала.

Как рассказал автомобилист журналистам Курчатов ТВ, это первая авария за его 20-летний стаж вождения.

- Я ехал на жёлтый, а здесь машина стояла. Пока сюда доехал уже красный. Я затормозил, а дети уже здесь из-за машины... Как говорится, увидел бы раньше - не поехал. Но видите, что получилось, чуть-чуть толканул, - пояснил водитель "Форда".