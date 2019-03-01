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    Курский пенсионер отправится в колонию за убийство собутыльника

    Сегодня, 12:36
    Курский пенсионер отправится в колонию за убийство собутыльника
    В Щиграх Курской области осуждён 65-летний пенсионер за причинение тяжких телесных повреждений своему знакомому, от которых тот скончался.
    Следствием и судом установлено, что 15 сентября прошлого года пожилой мужчина пришёл в гости к своему 60-летнему знакомому. Они распивали спиртное. Внезапно гостю что-то не понравилось, он стал избивать хозяина дома руками и ногами в область грудной клетки. От полученных травм мужчина скончался на месте.
    Теперь щигровец проведёт ближайшие 7 лет в исправительной колонии строгого режима.

     

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