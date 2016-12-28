В Курской области появился постоянный представитель МЖД

В понедельник начальник Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Владимир Молдавер представил врио губернатора Курской области Роману Старовойту и коллективу Курского железнодорожного узла своего нового заместителя по территориальному управлению Мухарбека Озиева.

Компания «РЖД» приняла решение о постоянном представительстве в Курске заместителя начальника железной дороги для оперативного взаимодействия администрации Курской области с Московской железной дорогой в вопросах транспортного обслуживания населения и предприятий региона.

Мухарбек Озиев в последние годы возглавлял Брянский регион в ранге заместителя начальника Московской железной дороги.

Курская область занимает лидирующие позиции по объёмам перевозки грузов железнодорожным транспортом на полигоне Московской железной дороги – более 20% от общей погрузки МЖД.



