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    В Курской области лоб в лоб столкнулись два ВАЗа

    Сегодня, 13:19
    В Курской области лоб в лоб столкнулись два ВАЗа
    В Большесолдатском районе Курской области лоб в лоб столкнулись два ВАЗа. По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло в понедельник, 18 марта примерно в 9 утра на 51 км автодороги «Дьяконово-Суджа». Автомобиль ВАЗ-21053, за рулём которого был 42-летний водитель ехал со стороны Суджи. Поворачивая налево на ул. Центральная п. Новосотницкий «Жигули» столкнулись со встречным автомобилем ВАЗ-21099, под управлением 43-летнего водителя, который ехал со стороны Курска в сторону Суджи. В результате аварии травмы получил водитель  «девяносто девятой», его доставили в «Большесолдатскую ЦРБ».

     

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