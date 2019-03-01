В Курской области лоб в лоб столкнулись два ВАЗа

В Большесолдатском районе Курской области лоб в лоб столкнулись два ВАЗа. По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло в понедельник, 18 марта примерно в 9 утра на 51 км автодороги «Дьяконово-Суджа». Автомобиль ВАЗ-21053, за рулём которого был 42-летний водитель ехал со стороны Суджи. Поворачивая налево на ул. Центральная п. Новосотницкий «Жигули» столкнулись со встречным автомобилем ВАЗ-21099, под управлением 43-летнего водителя, который ехал со стороны Курска в сторону Суджи. В результате аварии травмы получил водитель «девяносто девятой», его доставили в «Большесолдатскую ЦРБ». Сегодня, 13:19 К списку новостей